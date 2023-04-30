İran Cumhurbaşkanı Reisi Suriye'yi ziyaret edecek: 'Bölgede bir dönüm noktası'

İran'ın Suriye Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi’nin Suriye ziyaretini bölgede bir dönüm noktası olarak değerlendirdi ve bu durumun bölge dışında da olumlu etkilerinin olacağını ifade etti.

Büyükelçi Hüseyin Ekberi, İRNA’ya verdiği söyleşide, Reisi’nin Çarşamba günü bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Şam’a gerçekleştirmesi beklenen ziyaretini değerlendirdi.

Ekberi ziyareti hem bölgesel hem de bölge dışı etkileri olabilecek ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmesine yardımcı olabilecek "çok önemli bir gezi" diye niteledi.

Büyükelçi Ekberi iki gün sürmesi planlanan geziye ilişkin “Bu gezi sadece Tahran ve Şam için değil, bölgenin diğer ülkelerini de olumlu etkileyeceği güzel bir durum” dedi. Ayrıca Ekberi “Hem Tahran’ın hem de Şam’ın kazanan bir davası var ve bayraklarını kaldırdılar ve aralarındaki sinerji daha fazla olursa direniş ve eylem güçleri artabilir” dedi.