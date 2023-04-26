Suriye'den 'dörtlü toplantı' açıklaması: Türkiye'nin çekilmesi görüşüldü

Türkiye, Suriye, Rusya ve İran savunma bakanları ve istihbarat müsteşarlarının Moskova'da gerçekleştirdiği toplantının ardından, Şam yönetiminden zirveye ilişkin açıklama geldi. Suriye Savunma Bakanlığı, toplantıda Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesinin görüşüldüğünü bildirdi.

Görüşmenin "olumlu" geçtiğini aktaran Suriye devlet ajansı SANA'nın haberinde, “Suriye, Rusya, İran ve Türkiye'nin savunma bakanları bugün Moskova'da Türk kuvvetlerinin Suriye topraklarından çekilmesini ve uluslararası M4 otoyoluna ilişkin anlaşmanın uygulanmasını görüştüler" ifadeleri kullanıldı.

Akar'dan 'Suriyeli kardeşlerimiz aleyhine değil' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları ile 'dörtlü toplantı'da bir araya gelmişti.

Akar, sabah saatlerinde başkent Moskova'dan ayrılmadan önce Vnukova Havalimanı'nda, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar, yaptığı açıklamada, "İster Türkiye'de, ister Suriye’de beraber olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Hiçbir şekilde onların aleyhine bir durum söz konusu değil. Onları zora sokacak bir karar almamız da mevzu bahis olamaz. Herkesin bunu bilmesi ve buna göre davranması lazım" dedi.

Türkiye'nin desteklediği gruplardan tepki

Suriye’nin kuzeyinde etkili İslamcı gruplardan Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve Türkiye ile ilişkileri bulunan Ahrar el Şam, Ankara’nın Suriye ile normalleşme çabalarına tepki göstermişti.

Ahrar el Şam'dan yapılan açıklamada, "Beşar Esad ile hiçbir şekilde uzlaşmaya yanaşmayacağız" denilmişti. İdlib'i kontrol eden HTŞ'den yapılan açıklamada, Türkiye’nin Suriye ile normalleşme girişimleri 'U dönüşü' olarak nitelendirilmişti.