Suriye hükümetinden İsviçre'ye 'Rojava Özerk Yönetimi' temsilciliği tepkisi

Suriye hükümeti İsviçre'ye bir mektup göndererek Cenevre'de "Rojava Özerk Yönetimi"nin temsilcilik ofisi açmasına tepki gösterdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen mektupta temsilciliğin açılmasına izin vermesinin İsviçre'nin "özerk yönetimi" tanıdığı anlamına geleceği belirtildi.

Bu durumun uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğini ihlali olduğu belirtilen mektupta İsviçre makamlarına kararı gözden geçirmeleri ve temsilciliği kapatmaları çağrısı yapıldı.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG'), kontrolündeki bölgelerde Suriye devletine ve sivillere karşı silah kullandığı, özerk yönetimin yasal dayanağı olan bir yönetim olmadığı belirtilen mektupta, İsviçre'nin temsilciliğe izin vermesinin Suriye hukuku, halkı ve hükümetinin iradesine karşı bir hareket olarak görüldüğü bildirildi.

SDG, 9 Ağustos'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi" (Rojava Özerk Yönetimi) temsilcilik ofisi açmıştı. Cenevre Ofisi "Rojava Özerk Yönetimi"nin Suriye dışındaki 7. temsilciliği olmuştu.