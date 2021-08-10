YPG kontrolündeki Rojava Özerk Yönetimi Cenevre'de temsilcilik açtı

Suriye'de YPG kontrolünde bulunan "Rojava Özerk Yönetimi" İsviçre'nin Cenevre kentinde temsilcilik açtı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, İsviçre’nin Cenevre kentinde temsilcilik açan YPG kontrolündeki ‘Rojava Özerk Yönetimi’, basın toplantısı gerçekleştirdi. Temsilciliğin açılışı dolayısıyla bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada “Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimizi daha da iyileştirmek amacıyla Özerk Yönetim İsviçre'de temsilcilik açtı. İsviçre'nin Suriye sorununun çözümünde önemli bir rolü olacağına inanıyoruz” denildi.

Cenevre Ofisi ile birlikte Rojava Özerk Yönetimi’nin yurtdışında 7. temsilciliği açılmış oldu.