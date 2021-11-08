Suriye hükümeti sübvansiyonlu fiyata ayçiçek yağı dağıtacak

Suriye'de hükümet ailelere sübvansiyonlu fiyatla ayda 1 litre ayçiçek yağı dağıtacak.

Suriye Devlet Ticaret Kurumu, akıllı kart sistemi kapsamındaki ailelere paket başına 7200 Suriye lirası (yaklaşık 2 dolar) karşılığında ayda 4 litre yerine bir litrelik sübvansiyonlu ayçiçek yağı şişesi dağıtmaya karar verdi.

Suriye Ticaret Bakanlığı'nın ithalata izin vermesinin ardından son iki hafta içinde fiyatların düşmesinden sonra bir litre ayçiçek yağı fiyatı 9 bin 500 Suriye lirasına ulaşmıştı.

Öte yandan Suriye Komünist Partisi Birleşik'se bu adımın karaborsacılığı teşvik edeceğini ve yetersiz olduğunu öne sürdü.

Partinin yayın organı El Nur'da çıkan yazıda "Artışların yükünü, geçimini sağlamak için acısını hafifletecek etkili hükümet müdahalesinden ümidini kesen Suriye vatandaşının üstleneceğini herkes biliyor" denilirken "Yeter.. Suriye vatandaşının 'aptal' olmadığını biliyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.