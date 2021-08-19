Suriye hava savunma kuvvetleri İsrail'in uçaklarıyla çatıştı

Perşembe gecesi geç saatlerde Şam'daki hava savunma sistemlerinin şehir üzerinde çok sayıda İsrail savaş uçağıyla çatıştığını bildirildi.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını ihlal ettiği ve Beyrut üzerinde alçak uçuşlar yaptığı gözlemlendi.

Lübnan hava sahasından düzenlenen saldırıya hava savunma sistemlerinin verdiği karşılığın görüntüleriyse şöyle:

#فيديو || #سانا .. من تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في سماء دمشق pic.twitter.com/MPitt2IBlK — سانا عاجل (@SanaAjel) August 19, 2021

Saldırıya ilişkin SANA'ya konuşan bir Suriyeli askeri yetkili "Bu akşam saat 23:03 sıralarında İsrailli düşman, Beyrut'un güneydoğu yönünden, Şam kenti ve çevresini hedef alan füze patlamalarıyla hava saldırısı düzenledi. Saldırının sonuçları şimdi kontrol ediliyor" dedi.

İsrail'in saldırısı esnasında sivil bir yolcu uçağını canlı kalkan olarak kullanmasıysa dikkat çekti.

#BREAKING 🇱🇧 ME Airlines, Airbus A321-271NX as #ME419/MEA419 on hold due of the 🇮🇱 IAF Air Strike on 🇸🇾 Syria pic.twitter.com/tQFhMv8hb6 — INTELSky (@Intel_Sky) August 19, 2021

Suriye Devlet Televizyonu'nun telegram kanalında yer alan bilgilere göre İsrail'in saldırısı büyük ölçüde engellendi.