Nasrallah: ABD'nin 'yarı tanrı olduğu' efsanesi tamamen çöktü

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Afganistan'daki son gelişmelerin Ortadoğu halkının boyutlarını anlamaya çalışması gerektiği 'küresel yansımaları' olacağını söyledi.

Nasrallah, Salı gecesi Lübnan'daki El Manar TV'nin bir yayınında "[Afganistan'dan gelen] görüntüler Vietnam'daki Saygon sahneleriyle tamamen aynı, bunlar bir fotokopi" dedi.

ABD'nin Kabil Elçiliği'ni tahliye ederken verdiği görüntüler ABD'nin Vietnam'dan kaçarken verdiği görüntülerle benzerliğiyle gündeme gelmişti. ABD'nin tahliye görüntülerinden bir gün önce ABD Başkanı Joe Biden "Vietnam'la aynı görüntüleri vermeyeceğiz" derken "İnsanların büyükelçiliğin çatısından kaldırıldığını göreceğiniz bir durum olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin 1975'te Saygon'dan kaçışı ve 2021'de Kabil'deki elçiliği tahliyesi

'Bölgede gördüğünüz bu Amerika cahildir, acizdir'

Lübnan'lı direniş örgütünün lideri, “Biden'ı dinleyin, dışişleri bakanını dinleyin, ulusal güvenlik danışmanını dinleyin çünkü şimdi bunu Amerikan halkına açıklamak zorundalar. Amerikan halkı, Afganistan'dan bu küçük düşürücü geri çekilmeyle olanlardan şaşkına döndü…[ABD'li yetkililer] Afganistan'daki stratejik yenilgiyi ve NATO'nun bu başarısızlığını anlamamıza gerçekten yardımcı olabilir" diye ekledi.

Nasrallah, Başkan Biden'ın Afgan hükümetinin çöküş hızının Washington için bile bir sürpriz olduğu yönündeki son açıklamasına ilişkin yorumda, bunun “Amerika'nın yarı tanrı olduğunu, her şeyi gördüğünü ve yapabileceğini söyleyenlere gösterdiğini” öne sürdü ve devam etti:

"Bu algının sadece bir serap olduğunu. Hayır, bölgede gördüğünüz bu Amerika cahildir, acizdir, aynı hataları tekrarlamaya devam ediyorlar, aynı yanlış uygulamaları tekrar tekrar yapmaya devam ediyorlar."

Pazartesi günü Biden, ABD yanlısı hükümetin “hızlı” çöküşünün “beklediklerinden daha hızlı ortaya çıktığını” itiraf etti.

'Amerikalılar Afganistan'dan onlarla işbirliği yapanları çıkarmadılar'

Nasrallah, ABD'nin Afganistan'da 1 trilyon doların üzerinde harcama yaptığını, ancak ülkeyi eli boş terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı:

"Hiçbir şey olmadan gittiler, aşağılanmış ve utanç içinde ayrıldılar. Medyalarında ve uluslararası medyalarında bu bir başarısızlık örneğidir, bu bir cehalet örneğidir, bir aptallık örneğidir.”

Nasrallah, "Amerikalılar ekipmanları ve hatta arama köpeklerini Afganistan'dan çıkardılar, ancak onlarla işbirliği yapanları çıkarmadılar" dedi. Biden, ABD'nin kimse için savaşma görevi olmadığını söyledi.

Afganistan'ın başkenti Pazar günü, Taliban'ın kentsel alanları hedef alan bir dizi saldırıya başlamasından iki haftadan kısa bir süre sonra, Pazar günü Sünni İslamcı grubun eline geçti.