ABD Taliban'a donatılmış bir ordu bıraktı

ABD 20 yıllık işgalinin ardından Afganistan'dan çekilirken, zamanında sosyalizme karşı destekleyip donattığı Taliban'a şimdi de 83 milyar Dolarlık harcamayla eğitilmiş ve donatılmış bir ordu bıraktı.

ABD ve NATO ülkeden hızlı çekilmeleri sonrası Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden Afgan ordusunu ve siyasilerini sorumlu tutan açıklamalar yapıyor.

ABD medyasında Pentagon'un 20 yıl boyunca 83 milyar Dolarlık destekle eğitilip donattığı Afgan ordusunun en çok Taliban'a yaradığı yorumları yapılıyor.

AP haber ajansı ABD'nin Afgan ordusuna 20 yıl boyunca yaptığı yatırımdan en çok Taliban'ın kazançlı çıktığını yazdı. Ajansın haberinde "Yalnızca siyasi iktidarı ele geçirmekle kalmadılar aynı zamanda ABD'nin tedarik ettiği ateş gücünü (silahlar, helikopterler ve daha fazlası) de ele geçirdiler" ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray'ın argümanını tekrarlayan AP, bu duruma Afgan ordusunun bazı yerlerde "tek bir kurşun atmadan" hızla ve tamamen çözülmesinin yol açtığını savundu.