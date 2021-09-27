Suriye Dışişleri Bakanı: Türkiye ve ABD topraklarımızda işgalci

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye ve ABD'nin Suriye topraklarında işgalci olduğunu ve Suriye halkına ait doğal kaynakları yağmaladıklarını söyledi, ABD ve Türkiye'ye askerlerini Suriye'den çekmeleri çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına Covid-19 pandemisine değinerek başlayan Mikdad yaptırımların pandeminin etkilerini ağırlaştığını vurguladı ve "Yaptırımlar Küba, İran, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen gibi ülkelere acı ve ölüm getiriyor" dedi.

Suriye'deki işgale son verilmesi çağrısında bulunan Mikdad "Türk ve ABD güçleri sahte bahanelerle Suriye topraklarını işgal ediyor ve Suriye halkına ait olan doğal kaynakları yağmalıyorlar" dedi.

Suriye'nin "terörizm"e karşı mücadelede kararlı olduğunu ifade eden Mikdad "Teröristleri destekleyip onlara yatırım yapmaya devam edenler kaybetmeye yazgılı oldukları tehlikeli bir kumar oynuyorlar" dedi.

Suriye'nin Astana sürecine bağlı olduğunu belirten Mikdad "Türkiye rejimi Astana sürecine ve İdlib hakkındaki Soçi mutabakatlarına bağlı olmadığını zaman içinde ve tekrar gösterdi. Aksine bölgede özellikle El Nusra Cephesi olmak üzere teröristleri desteklemeye ve korumaya devam ediyor" diye konuştu.

Türkiye'yi Suriye'nin kuzeydoğusunda kontrolü altında bulundurduğu bölgeyi de "Türkleştirmek" ve halkın içme suyuna erişimini engellemekle suçlayan Mikdad Türkiye hükümetine yönelik "Rejim işgal ettiği Suriye topraklarında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işledi" dedi ve BM Güvenlik Konseyi'ni acil eyleme geçmeye çağırdı.

Mikdad ülkesinin tüm mültecilerin güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşü için kapıları açtığını da dile getirdi.

İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara son verilmesi için çağrı yapan Mikdad, Suriye'nin İsrail işgali altındaki Golan'daki haklarını yeniden tesis etme kararına da bağlı olduğunu yineledi.

Mikdad ABD'nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından yaptırımlara maruz kalan İran'la da dayanışma mesajını dile getirdi.