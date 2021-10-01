Suriye Dışişleri Bakanı: Suriye'de terörizm üzerine bahse girenler er ya da geç terörün hedefi oldu

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Faysal Mikdad, bölgesel gelişmeleri SANA'ya değerlendirdiği bir söyleşi verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında BM üyesi ülkelerin Suriye'ye karşı düşmanca söylemlerinin azaldığını gördüklerini aktaran Mikdat, bunda Suriye Ordusu'nun cihatçılara karşı başarılı mücadelesi ve ülke genelinde güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasının etkili olduğunu söyledi.

Mikdad, "Suriye milli ve medeni kimliğiyle ve teröre karşı verdiği savaşta elde ettiği başarılarla, normal ilişkilerin dönüşüne açık olmasına rağmen baskıya boyun eğmeyeceğini ve hiçbir siyasi koşulu kabul etmeyeceğini açıkça ortaya koymuştur" dedi.

Mikdad, "Suriye’de terörizm üzerine bahse giren ve ona yatırım yapan herkesin bahislerini kaybettiğini" ve bunun onlar için yıkıcı olduğunu söyledi. Mikdad "Çünkü bu terörün er ya da geç kendilerine geri döneceğini, bedelini de aynı muhtelif ülkelerde olduğu gibi sivillerin ödeyeceğini" ifade ederken bunun tekrarlanmaması için herkesin özen göstermesi gerektiğini söyledi.