ABD'den Suriye açıklaması: Normalleşme yok, teşvik etmiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Washington'un Şam ile diplomatik ilişkileri normalleştirmeyeceği ve "başkalarını da buna teşvik etmediği" belirtildi.

Reuters haber ajansı Ürdün'ün dün Suriye ile ana sınır kapısını açmasının ardından iki ülke arasındaki yakınlaşmayı destekleyip desteklemediğini ABD Dışişleri Bakanlığı'na sordu.

Reuters'dan Hümeyra Pamuk'un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada "ABD, Esad rejiminin Suriye halkına uyguladığı mezalim göz önüne alındığında, Esad rejimiyle diplomatik ilişkilerimizi normalleştirmeyecek ya da geliştirmeyecek, başkalarını da buna teşvik etmiyor" dedi.

Açıklamada "Esad bizim gözümüzde hiçbir meşruiyet kazanmadı ve ABD'nin şu anda onun hükümetiyle ilişkileri normalleştirmesi sözkonusu değil" ifadesine yer verildi.

Halihazırda Suriye'de işgalci konumunda olan ve Şam'a karşı bir dizi yaptırım uygulayan ABD ülkedeki diplomatik varlığını 2012 yılında askıya almıştı. Katar, Suudi Arabistan ve BAE gibi ABD müttefiki Arap ülkeleri Suriye'de yüz binlerce kişinin yaşamını yitirdiği kışkırtılmış iç savaşta cihatçılara destek vermiş ve Şam ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

BAE Suriye ile diplomatik ilişkileri 2018'de yeniden başlatmıştı.

Mısır ve Suriye dışişleri bakanları Cuma günü New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında buluşmuştu. Mısır medyasına göre bu buluşma iki ülke arasında on yıla yakın bir sürede gerçekleştirilen bu düzeydeki ilk görüşme oldu.

ABD müttefiki Ürdün'deki yetkililer ve Lübnan da ABD'ye Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımları hafifletme çağrısında bulunmuştu.

Reuters'a yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "Suriye'deki ve daha geniş bölgedeki istikrarın ancak tüm Suriyelileri temsil eden bir siyasi süreçle sağlanabileceğine inanıyoruz. Müttefiklerimiz, ortaklarımız ve BM ile kalıcı bir siyasi çözümün ulaşılabilir olması için çalışmaya bağlıyız" dedi.

Suriye'de Esad liderliğindeki hükümet ABD ve Türkiye tarafından kontrol edilen bölgeler dışında ülkenin tamamında kontrolü sağlamış durumda.