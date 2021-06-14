'Suriye direnme aşamasına geçmeli'

Suriye Birleşik Komünist Partisi'nin yayın organı Al Nour gazetesinin baş editör yazısında, batı medyasının Suriye seçimlerine dönük tepkileri kaleme alındı.

Yazıda, Avrupa medyasının Suriye seçimlerinde iki özelliğini dışa vurduğu, bunlardan birinin ABD'nin öncülüğündeki "ezbercilik", ikincisininse "Avrupa ülkelerinin adalet duygusu yoksunluğu" olduğu belirtildi. Avrupa ülkelerinin bu tepkilerinde Filistinlilerin Siyonizm'e karşı direnişinin ve bazı grupların Suriye krizindeki pozisyonlarını yeniden değerlendirmelerinin belirleyici olduğu kaydedildi.

Bugün ihtiyaç duyulan şeyin, krizlerden ve krizlerin gelişimindeki iç ve dış faktörlerden ders çıkarmak ve bu derslerden fayda sağlamak olduğu belirtilen yazıda Suriye'de görülecek bir sonraki aşama için gerçekçi bir analiz geliştirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Suriye'deki tüm siyasi, toplumsal ve etnik unsurların güçleri, zayıflıkları ve önceliklerinin belirlenmesi gerektiği kaydedilen yazıda, önceliğin tek kelimeyle direnmek olarak özetlenebileceği vurgulandı.

Yazıda, Suriye'nin öncelikleri şöyle sıralandı:

Suriye'deki Siyonist, ABD ve Türk işgaline direnmek Suriye toprağı ve halkının bölünmesine direnmek ve bunların birliği için çalışmak Suriye'nin egemenliği ve birliğini, halkın siyasi ve demokratik tercihlerini garanti altına almayan tüm yerleşimlere direnmek Suriye halkı içinde mezhepsel, dini ve etnik çatışma yaratma girişimlerine kapsamlı ulusal diyalog yoluyla direnmek Suriye düşmanları için "Truva atı" niteliğindeki herhangi bir "yeniden inşa" senaryosuna direnmek Yurt meselelerine dönük şüpheli odaklar tarafından körüklenen herhangi bir anlaşmazlık ve umutsuzluğa karşı yoksul ve orta gelirli gruplara yönelik hızlı tedbir paketleri yoluyla direnmek

Yazıda, söz konusu gerçekçi değerlendirmelere Suriye Birleşik Komünist Partisi'nin de katkı koyduğu kaydedildi.