Suriye Devlet Başkanı Esad Rusya'dan gelen heyetle görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkesinin başkenti Şam'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin bir araya geldi.

SANA'nın haberine göre görüşmed, Suriye ile Rusya arasında "terörle mücadele" konusundaki işbirliğinin yanısıra ekonomik ve ticari işbirliği de ele alındı.

Görüşmede Rusya tarafının Suriye'de yeniden inşası ve altyapı onarımına katılmaya, enerji ve tarım alanlarında yatırım ortaklıkları kurmaya hazır olduğunu ilettiği belirtildi.

Suriye'deki, bölgedeki ve dünyadaki son gelişmelerin de ele alındığı belirtilen görüşmede, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin de değerlendirildiği kaydedildi. Esad görüşmede ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi başta olmak üzere son gelişmelerin ABD ve müttefiklerinin rolünün gerilemesine işaret ettiğini, bunun da bölge ülkelerinin dış müdahale olmaksızın halklarının iradeleriyle güvenlik ve barışı sağlamak için çalışmalarını gerektirdiğini söyledi.

Görüşmede yarın başlayacak Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının da ele alındığı belirtildi.