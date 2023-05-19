Suriye Devlet Başkanı Esad: Önümüzde tarihsel bir fırsat var

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Suriye'nin 12 yıl aradan sonra yeniden birliğe davet edilmesinin ardından gerçekleşen zirvede konuşan Esad, "Geleceğimize yönelik tehdit oluşturan büyük başlıkları ele almalıyız, sebepler yerine sonuçlarla uğraşmamak için bunu yapmalıyız" dedi.

'Osmanlı yayılmacı zihniyetin tehlikesi'

Sözkonusu başlıkların bir zirvede ele alınamayacak kadar çok olduğunu ifade eden Esad "Bunlar, Araplar tarafından reddedilen Siyonist varlığın suçlarıyla başlamıyor ve Osmanlı yayılmacı zihniyetin tehlikesiyle de bitmiyor. Bunlar gelişmekte olan ülkelerimiz için başlıca öncelik olan kalkınma mücadelesinden de ayrılamaz. İşte burada çeşitli başlıkları tartışmak ve ele almak için doğal bir platform olarak Arap Devletleri Birliği'nin rolü ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'Önümüzde tarihsel bir fırsat var'

"İlişkilerimizi en az dış müdahaleyle yeniden düzenlemek için önümüzde tarihsel bir fırsat var" diyen Esad, ortak vizyon, strateji ve hedeflerin Arap ülkelerinin ortak eylemini gerektirdiğini ifade etti.

Bugünkü zirvenin bölgede savaş ve yıkımın yerine barışın, refahın ve kalkınmanın sağlanması için Arap devletleri arasında bir dayanışmanın başlangıcı olmasını dilediğini belirten Esad, geçtiğimiz 10 yılda ortaya çıkan çatlakların giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Esad en önemli olanın ise halkın kendi iç işlerini yönetmesine izin verilmesi ve dış müdahalenin engellenmesi olduğunu vurguladı.