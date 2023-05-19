12 yıl sonra bir ilk: Arap Birliği zirvesi Suriye'nin katılımıyla başladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın savaşın başlangıcından bu yana ilk kez katıldığı Arap Birliği zirvesi Cidde'de başladı.

Haber Merkezi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi başladı. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, zirveye katılan liderleri karşıladı.

12 yılın ardından bu ay Arap Birliği'ne yeniden davet edilen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da zirvede yerini aldı. Esad'ın zirvede bir konuşma yapması bekleniyor.

Zirveye Zelenskiy de katılıyor

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Arap Birliği zirvesine katılmak için Cidde'ye gitti.

Zelenskiy Suudi Arabistan ve Arap ülkeleriyle ikili ilişkilerini görüşeceğini ve zirvede bir konuşma yapacağını açıkladı. Zelenskiy'in daha sonra G7 liderler zirvesinin yapıldığı Japonya'ya gitmesi bekleniyor.

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Suriye Devlet Başkanı Esad, Suudi Arabistan'da