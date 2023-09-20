Suriye Devlet Başkanı Esad Çin'i ziyaret edecek

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi daveti üzerine Çin'e gidiyor.

Esad'ın beraberindeki heyetle birlikte Perşembe günü başlayacak Çin ziyaretinde, Çin Devlet Başkanı Şi'nin de katılacağı Suriye-Çin zirvesi düzenlenecek.

Esad'ın ziyaret boyunca Pekin ve Hangzhou'da çeşitli etkinlik ve toplantılara katılacağı açıklandı.

Beşar Esad'a ziyarette eşlik edecek resmi heyette Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Faysal Mikdad, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Semir Halil, Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve Devlet Başkanlığı Özel Danışmanı Buseyna Şaban da yer alacak.