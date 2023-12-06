Suriye 11 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı

Suriye, 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı.
Şam yönetiminin haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan’ın Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.
Böylece Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'da büyükelçi görevlendirmiş oldu.
İki ülke, 2012 yılında, Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından ilişkilerini kesmişti.
Suriye'deki cihatçı gruplara mali destek sağlayan Suudi Arabistan, Suriye'nin Arap Birliği'nden çıkarılmasına öncülük etmişti.