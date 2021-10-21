Süre vermişti: Kılıçdaroğlu'ndan bir 'bürokrat' açıklaması daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha bürokratlara seslenen bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Bürokratlar, Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir önceki açıklamasında, "18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun" demişti.