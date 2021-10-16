Kılıçdaroğlu bürokratlara seslendi: Bu size son çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bürokratlara seslendiği bir video paylaştı.
"Şimdi, hepimizin gördüğü bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı" diyen Kılıçdaroğlu, "İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı eminim ki; 'efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık' diyecekler. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenap Şahabettin'in bir sözü var. Der ki; En ağır angarya, faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir. Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: