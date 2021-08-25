Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu

Ukraynalı dağcı Vadim Zaskalko (32) Bitlis’in Adilcevaz ilçesine gelip dün Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 metrelik Süphan Dağı’na tırmanışa geçti. Ukraynalı dağcı, saat 21.30 sıralarında Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü M. Hakkı Oğur’u arayarak kamp bölgesine yakın bir noktada kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine Oğur, jandarmaya haber verdi.

Akşam saatlerinde AFAD ve UMKE ekipleri tarafından devam eden arama çalışmaları sırasında kayıp dağcı bulundu. Bir köyde telefonunu şarj ettikten sonra arkadaşlarını arayan dağcının durumunun iyi olduğu belirlendi.