Manisa Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde yer yer badem ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda başlayan yangın saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

DHA'nın haberine göre Orman İşletme Şefliğinin 8 arazözünün yanı sıra Kula, Selendi, Alaşehir'den de destek verdiği söndürme çalışmalarına 1 helikopter de katıldı. Yangında bölgede bulunan bir çiftlikteki ağılda hasar oluştuğu öğrenildi.

Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarından duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirmesinin ardından ihbar üzerine ekipler yangına müdahaleye başlamıştı.

Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edilmişti.