Sünnet yerine 'bademcik' ameliyatı yapıldı: 12 personele soruşturma

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, oğullarını sünnet ettirmek için geçen hafta devlet hastanesine götüren aile, hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile doktorlardan şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, yatış yapıldıktan sonra operasyon için hazırlanan 2,5 yaşındaki çocuk, Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürüldü ve burada bademcikleri alındı. Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilere sorup durumu öğrendi. Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile doktorlardan şikayetçi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından Üroloji ve Kulak Burun Boğaz servislerinde, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı. Ailenin şikayetiyle savcılık, B.Y. ile ilgili tüm tetkik ve raporları istedi. Kısa sürede dosyayı hazırlayan ailenin avukatı raporları savcılığa sundu.