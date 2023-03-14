Çoklu maaş listesine Elitaş da eklendi: Bakan yardımcısının aylık geliri 176 bin lira

Birden fazla kurumda görev yaparak kamudan çoklu maaş alan AKP’li isimlere bir yenisi daha eklendi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’ın bakan yardımcısı olarak 75 bin lira, Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) Yönetim Kurulu üyeliğinden ise aylık 101 bin lira olmak üzere toplam 176 bin lira maaş aldığını bildirdi.

Yavuzyılmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerde, Yunus Elitaş’ın 15 Aralık 2021’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandığı görülüyor.

8 Mart 2023 tarihli TÜPRAŞ Genel Kurul Tutanağı'nda Elitaş’ın 1 yıl süreyle seçildiği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yıllık ücreti olan 1 milyon 212 bin liraya hak kazandığı ifade ediliyor.