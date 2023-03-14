Mithat Sancar: Deprem için toplanan 116 milyar lira nerede?

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuştu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yapılan bağışların depremzedelere iletilmediğini söyleyen Sancar, "İhtiyaçlar bu kadar artarken, toplanan paralar nerede? Bunun hesabını iktidar verecektir. 116 milyar lira nerede" dedi.

14 Mayıs'taki seçimlerle ilgiliyse Sancar, "Birlikte yürüyeceğiz, iktidarı ve düzeni mutlaka değiştireceğiz" diye konuştu.

Sancar’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Sömürü ve talan, rant ve savaş düzeni bu yıkımların sebebidir. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzenin sorumlularından mutlaka hesap soracağız. Hakkımız olanı bu devletten, iktidardan isteyeceğiz. Kaynakların halk için kullanılması için mücadelemizi sürdüreceğiz ama yurttaş dayanışmasını da örmeye devam edeceğiz. Depremzedelere evlerimizi açalım, konutları yatırım aracına dönüştüren, rant alanına çeviren aç gözlülere karşı depremzedelerle dayanışma içinde olmaya devam edelim.

'En geniş demokrasi ittifakı ile girmek için her çabayı harcıyoruz'

Seçimlere iki ay kaldı. Seçim tarihi ilan edildiği gün biz hazırız demiştik. HDP'nin durduğu nokta, ilkelerimiz, yeni gelecek iddiamız bugün Türkiye toplumunun da siyasetin de temel gerçeği olmaya devam ediyor. HDP kurulduğu günden bu yana demokrasi ittifakı ve üçüncü yol siyaseti üzerinden var oldu. Demokrasi ittifakı çağrımız hem partimizin çok bileşenli yapısı dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifakı'na da evrilmiş, bu çabamız büyük karşılık görmüştür.

14 Mayıs seçimlerine en geniş demokrasi ittifakı ile girmek için her çabayı harcamaya devam ediyoruz. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı giden bu iktidarın kendisiyle birlikte ülkeyi de uçuruma sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Bu çöküşü durdurmak için bu düzeni de değiştirmemiz gerekiyor. En güçlü demokrasi birlikteliğini, mücadele ortaklığını yaratma konusunda çok yol aldık, daha da almamız gerekiyor."