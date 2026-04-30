Sumud Filosu’na saldırı sonrası Atina’dan ‘Bizlik bir şey yok’ açıklaması

Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu’nun dün gece Girit Adası açıklarında İsrail donanmasınca saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail’in filoyu “durdurmasının” Girit'in kuzeybatısındaki uluslararası sularda, Yunanistan karasularının dışında gerçekleştiğini söyleyen Marinakis, Yunanistan güçlerinin seyirci kalmasına yönelik tepkilere ise “yetkimiz yok” diyerek yanıt verdi.

Rutin basın toplantısında konuşan Marinakis, "Yunan yetkililerle önceden herhangi bir istişare yapılmadığını” söyledi.

Marinakis “Arama kurtarma dışında uluslararası sulara müdahale etme hakları yoktur" ifadesini kullandı.

Hükümet sözcüsü, Yunanistan ve İsrail Dışişleri Bakanlıkları arasında kurulan iletişim sonrası, İsrail gemilerinin bölgeden ayrılma ve üslerine dönme sürecine girdiklerini belirtti.

Öte yandan Yunanistan’da hükümetin İsrail saldırısına karşı sessizliği ve İsrail'le stratejik işbirliğine karşı tepkiler devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu destekçileri bu akşam Yunanistan Dışişleri Bakanlığı önünde bir protesto gösterisi yapacaklarını duyurmuştu.

Yunanistan Komünist Partisi de saldırının Yunanistan’ın arama-kurtarma sorumluluk sahasında gerçekleştiğine işaret ederek hükümetin konuya ilişkin somut açıklamalar yapması gerektiğini bildirdi.

Hükümetin olaydan haberdar olup olmadığı ve denizdeki sivillerin korunmasına yönelik ne tür adımlar attığının açıklığa kavuşturulmasını isteyen Yunanistan Komünist Partisi, İsrail ile stratejik işbirliğinin sona erdirilmesi ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu.