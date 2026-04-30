Sumud Filosu’na saldırı: İsrail haydutlukta sınır tanımıyor, işbirlikçileri seyrediyor

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına insani yardım ulaştırmak için bir kez daha yola çıkan Küresel Sumud Filosu dün gece Yunanistan karasularına birkaç mil mesafede, uluslararası sularda, İsrail donanmasının saldırısına uğradı.

Dünyanın dört bir yanından gönüllüleri taşıyan 60’tan fazla tekneden oluşan filo Gazze’den bin kilometre uzaklıkta, Girit Adası açıklarında İsrail dronları, askeri deniz unsurlarınca durduruldu.

İsrail tekneleri alıkoydu ve 175 kişiyi kaçırdı

Teknelere çıkan İsrail güçleri gönüllülere ellerini havaya kaldırmaları ve dizlerinin üzerine çökmeleri “talimatı” verdi ve 200’e yakın aktivisti kaçırdı.

Saatlerce saldırıya ilişkin bir açıklama yapmayan İsrail’den sonunda Dışişleri Bakanlığı tarafından X’ten bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında "20'den fazla tekneden yaklaşık 175 aktivistin" alıkonulduğu belirtildi.

Bu ayın başlarında Barselona’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndan yapılan basın açıklamasında İsrail'in eylemlerinin “tehlikeli ve emsalsiz bir tırmanışa” işaret ettiği belirtildi. Akdeniz'in ortasında, Gazze'den 600 milden fazla uzakta, dünyanın gözü önünde sivillerin kaçırıldığına dikkat çekildi.

İsrail deniz komandolarının saldırısında arızalanan tekne açık denizde bırakıldı

Küresel Sumud Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre İsrail unsurları uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 21 tekneyi alıkoydu, kurtulan 17 tekne Yunanistan karasularına girdi. Filodan yapılan açıklamada 14 teknenin ise Yunan karasularına doğru seyir halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada "Müdahale sırasında filoda yer alan Tam Tam isimli tekne, İsrail deniz komandolarının müdahalesi esnasında arızalanmış ve açık denizde bırakılmıştır” denildi, teknede bulunan mürettebat ve aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Tam Tam teknesinin güvenli şekilde en yakın karaya çekilebilmesi amacıyla Yunanistan makamlarıyla görüşmelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Yunanistan'ın tepkisizliği protesto edilecek

Öte yandan dün gece Yunanistan sahil güvenliğinin ülkenin karasularına sadece birkaç mil ötedeki saldırıyı izlemesi tepkilere yol açtı.

Yunanistan'daki aktivistler, İsrail'in tekneleri ele geçirmesinin Yunanistan'ın arama ve kurtarma operasyonlarından sorumlu olduğu deniz bölgesinde gerçekleştiğini ve ülkenin sahil güvenlik güçlerinin tepki vermediğini söyleyerek, bugün öğleden sonra Atina'daki Yunan Dışişleri Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenlemeyi planladıklarını açıkladılar.

Sumud Filosu alıkonulan 20 Türk vatandaşının isimlerini duyurdu

İsrail ordusunun alıkoyduğu aktivistler arasında 20 Türk vatandaşının olduğu açıklandı.

Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkililerinin AA muhabirine yaptığı bilgilendirmeye göre, dün gece İsrail ordusunun Girit açıklarında filoyu kuşatarak başlattığı saldırıda 170'ten fazla aktivist alıkonuldu.

Alıkonulan aktivistler arasında bulunan 20 Türk vatandaşının ismi ve teknelerinin bilgileri şu şekilde:

Mustafa Enes Topal (Saf Saf), Muhammed Özdem (Saf Saf), Ali Deniz (Esplai), Yunus Kava (Esplai), Şahin Yaslık (Saf Saf), Mustafa Arslan (Saf Saf), Abdulselam Demir (Freia), Nevzat Öylek (Esplai), Nevzat Güzel (Freia), Halil Erdoğmuş (Esplai), Abdüllatif Faslı (Freia), Hüseyin Şuayb Ordu (Saf Saf), Mahmut Akay (Saf Saf), Görkem Duru (Ghea), Mehmet Atlı (Ghea), Mükremin Köse (Freia), Ramazan Tekdemir (Freia), Mahmut Çağatay Yavuz (Eros 1), Hüseyin Oral (Saf Saf), Ömer Osman Taştan (Freia).

Dışişleri Bakanlığı: Korsanlık eylemi

Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak İsrail’in filoya yönelik saldırısını “korsanlık eylemi” olarak niteledi.

Milli Savunma Bakanlığı da bugünkü basın bilgilendirme toplantısında “Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" açıklamasını yaptı.

Bölgedeki gelişmelerin “yakından ve hassasiyetle” takip edildiğini belirten bakanlık TSK’nin “insani yardım ve destek çerçevesinde” gerekli tedbirleri almakta olduğunu duyurdu.

Albanese: Bu durum Avrupa'da şok etkisi yaratmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Küresel Sumud Filosu teknelerine uluslararası sularda saldırısını "sınır tanımayan apartheid" diye niteledi.

Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail'in Yunanistan/Avrupa açıklarındaki uluslararası sularda teknelere saldırmasına ve onları ele geçirmesine nasıl izin verilebilir? Apartheid İsrail'i ve soykırımcı liderlerini düşününce, bu durum Avrupa'da şok etkisi yaratmalı" ifadelerini kullandı.

Albanese, İsrail için "sınır tanımayan apartheid" benzetmesinde bulundu.