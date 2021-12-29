Sümer Holding ve Şeker Fabrikaları'na ait 9 taşınmaz daha özelleştirildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding ve Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait arazi ve yapılardan oluşan 14 taşınmazı sattığını tebliğ etti.

Resmi Gazete’de detayları verilen taşınmazların listesi şöyle:

Muş – Şeker Fabrikası

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Muş Bulanık’taki toplam 3 dönüm arazi ve üzerindeki taşınmazların 6 milyon 900 bin TL bedelle Kerem Dost’a satılmasına,

Tapuda Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Tokat Zile’deki toplam 8 dönüm arazi ve üzerindeki taşınmazların 7 milyon 70 bin TL’ye Ali Eryılmaz’a satılmasına,

Çukurova'da 5 Dönüm

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’e ait Adana Çukurova’daki 5 dönümlük taşınmazın 3 milyon 750 bin TL’ye Sarılar Mimarlık’a satılmasına,

Sümer – Çaycuma

Sümer Holding adına kayıtlı Zonguldak Çaycuma’daki yaklaşık 3 dönümlük taşınmazın 3 milyon 486 bin TL’ye Kemalettin Kamit’e satılmasına,

Ankara Gölbaşı’nda Hazine Arazisi

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara Gölbaşı’ndaki 1193 metrekarelik taşınmazın 3 milyon 50 bin TL’ye Eti Hotel ve Turizm’e satılmasına,

Ankara Gölbaşı’nda Hazine Arazisi-2

Maliye Hazinesi’ne ait Ankara Gölbaşı’ndaki 1 dönüm taşınmazın 1 milyon 700 bin TL’ye Öztürk Turizm’e satılmasına,

Sümer – Reyhanlı

Sümer Holding adına kayıtlı Hatay Reyhanlı’daki 848 metrekare arazi ve üzerindeki yapının 1 milyon 680 bin TL’ye Derviş Mehmet Dörtbudak’a satılmasına,

Erzincan – Şeker Fabrikası

Şeker Fabrikaları adına kayıtlı Erzincan Üzümlü’deki 3 bin 265 metrekare arazinin 1 milyon 460 bin TL’ye Özgür Cantürk’e satılmasına,

Sümer – Çaycuma

Sümer Holding’e ait Zonguldak Çaycuma’daki 1209 metrekare taşınmazın 1 milyon 342 bin TL’ye Yaşar Yurtbay’a satılmasına,

Sümer – Giresun

Sümer Holdinge’e ait Giresun Eynesil’deki 700 metrekarelik taşınmazın 920 bin TL’ye Aycı Promosyon’a satılmasına,

Tercan – Şeker Fabrikası

Şeker Fabrikaları’na ait Erzincan Tercan’daki 3 buçuk dönümlük taşınmaz ve üzerindekilerin 700 bin TL’ye Velioğulları İnşaat’a satılmasına,

Sümer – Tarsus

Sümer Holding’e ait Mersin Tarsus’taki 755 metrekare taşınmazın bir bölümü 455 bin TL’ye İsmail Fidanoğlu’na,

Hazine – Kütahya

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kütahya’daki 853 metrekare taşınmazın 261 bin TL’ye İlyas Doğan’a satılmasına,

Hazine-Kütahya2

Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Kütahya’daki 725 metrekare taşınmazın 150 bin TL’ye İsmet Güner’e satılmasına, karar verilmiştir.