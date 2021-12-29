Kamu taşınmazları hızla satılıyor

Bugün Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı, Özelleştirme İdaresi kararları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ihale duyurusu yayımlandı. Yapılan ve yapılacak ihaleler sonucunda yaklaşık 180 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 4974 ve 4975 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Özelleştirme İdaresinin, EÜAŞ’a ait Çal Hidroelektrik santralınca kullanılan taşınmazlar ile Bodrum Bitez’de Maliye Hazinesi'ne ait 18.847,49 m² yüzölçümü büyüklüğündeki taşınmazın satış kararları onandı.

Bodrum-Bitez’deki 18.847,49 m² yüzölçümü büyüklüğündeki taşınmaz ihalesini, Kasım 2021’de yapılan ihalede 115 milyon 500 bin liraya Demirci Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazanmıştı. Çal Hidroelektrik santralının taşınmazlarının satılması ihalesini ise 9 milyon 370 bin lira teklif veren Erk İnşaat kazanmıştı.

Bugün Resmi Gazete'de Özelleştirme İdaresi'nin 15 ihale kararı yayımlandı. Toplam 32 bin 717 m² büyüklüğündeki kamu taşınmazı 32 milyon liraya satıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Kırıkkale Yahşihan’da 14,831 m² büyüklüğündeki iki taşınmazını toplam 21 milyon 807 bin lira tahmini bedel üzerinden satış ilanı verdi.