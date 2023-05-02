Sultangazi Belediye binası içinde AKP’nin seçim reklamı yayınlandı

İstanbul’daki AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin içindeki ekranlarda AKP’nin seçim reklamı yayınlandığı açığa çıktı.

BirGün'de yer alan habere göre, Belediye binası içinde, yurttaşların vergi ve harç ödemesi gibi işlemleri yaptığı veznelerin bulunduğu alanlardaki ekranlarda AKP logolu ve AKP’nin seçim sloganlarının yazdığı görseller yer alıyor.

Yurttaşların yoğun olduğu kattaki ekranlarda, “Doğrusu AK Parti”, “Doğru Zaman Doğru Adam” gibi AKP’nin seçim sloganlarıyla AKP’nin 7 Mayıs tarihinde düzenleyeceği İstanbul mitinginin çağrı reklamları yayımlanıyor.