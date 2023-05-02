Kılıçdaroğlu Fahrettin Altun'a seslendi: 'Son uyarımdır'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinin seçim öncesinde "dark web dünyası" ile anlaşmaya çalıştığını belirterek uyarıda bulundu.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!" diye belirtti.