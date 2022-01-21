Sultanbeyli’de İETT şoförü darp edildi

İstanbul'in Sultanbeyli ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası, Panelvan minibüs sürücüsü ve yanındaki dört saldırgan şahıs bir İETT şoförünü ağır bir şekilde darp etmeye başladı. Saldırı sırasında 11ÜS hattında çalışan İETT şoförü Sezgin Kayır'ın burnu kırılırken Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam 20.00 sıralarında Sultanbeyli’de Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. İHA'ya konuşan Kayır, Sanayi durağında yolcularını indirip hareket ettiği sırada 34 EF 3768 plakalı panelvan minibüs sürücüsü soldan otobüsün önüne kırdığını belirtti. Bunun üzerine Kayır sol tarafa geçmeye çalışsa da minibüsün aynası kırıldığını söyledi. İETT şoförü Kayır, bunun üzerine araçtan inerek 4 durak sonraki peronlara geçip kaza raporunun tutulmasını istedi ancak panelvan minibüs şoförü ve yanındaki 4 kişi hakaretler yağdırarak İETT şoförüne saldırdı.

Otobüs şoförüne saldıranlar hızla olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı otobüs şoförünü hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan şoföre 10 gün iş göremez raporu verildi. Hastanede burnunun kırıldığı tespit edilen İETT şoförü Kayır, darp raporu alarak saldırıyı gerçekleştiren panelvan minibüs sürücüsü ile yanındaki dört kişiden şikayetçi oldu.

Kayır, "Biz dikkatli bir şekilde kimsenin saçının teline zarar gelmeden gidecekleri yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir muameleye maruz kalıyoruz. Şoföre şiddete hayır. Trafikte daha nazik, daha anlayışlı olmalarını rica ediyoruz, tek isteğimi bu" yorumunda bulundu.