İstanbul'da İETT şoförünü darp eden silahlı saldırgan serbest bırakıldı

İstanbul'da Ali İshak E. adlı şahıs Eyüpsultan'ın Yeşilpınar mahallesinde iddiaya göre yolda İETT şoförü Hüsnü A.'yla tartışmaya başladı.

Ali İshak E. isimli sürücü, İETT şoförü Hüsnü A.’yı silahla tehdit edip araçtan aşağıya indirerek darp etmeye başlarken daha sonra da havaya iki el ateş açarak olay yerinden ayrıldı.

İHA'nın haberine göre yaşanan olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ali İshak E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan silahlı saldırganın İETT şoförünü darp etti ana ilişkin görüntüler ortaya çıkarken saldırganın daha önce yol kenarındaki bir kişiyle kavga ettiği de görüldü.

Görüntülerde Ali İshak E.’nin yol kenarında bulunan biriyle de tartışarak kavgaya tutuştuğu, çevrede bulunan vatandaşların ayırarak aracına bindirdiği görülüyor. Sürücü Ali İshak E.'nin yaşanan bu olayın ardından aracından silahını alarak aşağıya indiği ve İETT şoförüne doğrulttuğu ortaya çıktı.