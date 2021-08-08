İstanbul Sultanbeyli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken bu arada iş yerinden yangını söndürmeye çalışan bir kişi hafif yaralandı.
Patronların Ensesindeyiz
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan - Otmanlar/Sazak
soL - Adana
Haber Merkezi
Sultanbeyli'de fabrika yangını
İstanbul Sultanbeyli'de bulunan geridönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Haber Merkezi
İstanbul Sultanbeyli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken bu arada iş yerinden yangını söndürmeye çalışan bir kişi hafif yaralandı.