Sultanbeyli'de fabrika yangını

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan geridönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Haber Merkezi

İstanbul Sultanbeyli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken bu arada iş yerinden yangını söndürmeye çalışan bir kişi hafif yaralandı.

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