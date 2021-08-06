Hava kirliliğinin nedeni bu mu: Elektrik üretimi katlandı

Ege Bölgesi'nde ve Çanakkale etrafında yaşayanlar özellikle bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun bir is kokusu ile puslu havadan şikayetçiydi.

Herkes görüntü ve kokunun sebebinin yangınlar olduğunu düşünürken, uzmanlar yangınların söz konusu alanlara gelemeyeceğini, rüzgarın yönünün bu ihitimale izin vermediğini söyledi.

İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı, hava kirliliğinin yangınlarda kaynaklanmadığı belirtirken çok sayıda kirleticiye işaret etti. En başta da termik santralleri saymıştı.

'Artan talebe yetişilemiyor'

Muğla'da yangının sıçradığı Kemerköy Termik Santrali'nde de 2 gündür üretim durmuş durumda. Alevlerin yaklaştığı Yeniköy Termik Santrali'nde de dün akşamdan bu yana üretim durduruldu. Santral çevresinde belli yerlere toprak yığılmış durumda. Öte yandan elektrik üretimindeki artış yangının santrali tehdit etmesinin öncesine dayanıyor.

Enerji piyasasında üst düzey yöneticilik yapan bir uzman yetkili soL'a ulaşarak yaklaşık 1 haftadır çalışabilen tüm termik santrallerin olabilecek en üst düzeyde, tam kapasiteyle çalıştırıldığını söyledi. Bilgi aldığımız uzman son günlerde artan elektrik talebine yetişilemediğini söyledi.

Üretim geçtiğimiz yıla göre neredeyse katlandı

Bu bilgiyi Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) sitesinde de bulmak mümkün. Sitedeki "Gerçek zamanlı üretim" grafiklerine bakıldığında, geçen yıldan bu yana olan fark açıkça görülüyor.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, üretimde geçen yıla göre artış yaşanmış durumda. Örneğin 28 Kasım 2020 günü verisine göre en yüksek saatlik üretilen elektrik yaklaşık 35 megawatt saat. Oysa bugünkü verilere göre üretim 50 megawatt saati aşmış durumda.

28 Kasım 2020 TEİAŞ verileri

6 Ağustos 2021 TEİAŞ verileri

Benzer bir durum tüketim verileri için de geçerli.

1 Ocak 2020'den bu yana tüketim verileri

1 Ocak 2021'den bu yana tüketim verileri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da, geçtiğimiz günlerde yaşanan elektrik kesintileri sonrası "Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir" açıklaması yapmıştı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ise Türkiye’nin yüksek kurulu güç kapasitesine rağmen üretim-tüketim dengesinin sağlanamamasının yönetimin beceriksizliğinden kaynaklandığı düşünüyor. EMO yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması noktasında yenilenebilir enerji kaynakları, verimlilik ve tasarrufu temel alan politikalara öncelik verilmeli, enerjimizi boşa harcayacak uygulama ve planlamalardan vazgeçilmelidir."