Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani binası 'Ayasofya Müzesi' yapıldı

İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani (Tapu Kadastro Müdürlüğü) binası, Ayasofya'nın kuruluşundan itibaren tarihinin anlatıldığı müzeye dönüştürüldü.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kamuoyuna yapılan açıklamalar doğrultusunda, Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani binasında çalışma başlatıldı.

Üç yıldır devam eden çalışmalar sonucu, Ayasofya'nın depolarındaki eserler ve Ayasofya'nın tarihinin anlatıldığı bölüm ziyarete açıldı.

AA'nın haberine göre "Ayasofya Müzesi"nde, ilk inşa tarihinden bugüne Ayasofya'nın tarihi ve geçirdiği değişimler, Ayasofya koleksiyonlarındaki obje ve dijital içeriklerle anlatılıyor.