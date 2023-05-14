Erdoğan Ayasofya'da seçim yasaklarını ihlal etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs saat 18.00'de başlayan propaganda yasağına rağmen seçim çalışmalarını Ayasofya'da kıldığı akşam namazıyla noktaladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Erdoğan seçime yönelik konuştuğu duyulurken, kalabalığın tekbir getirdiği anlar kaydedildi.

Burada kendisini bekleyenlere seslenen Erdoğan, "Bu birlikteliğiniz daim olmalı ve bu birlikteliğiniz bilesiniz ki tüm İslam dünyasından takip ediliyor. Tüm İslam dünyası, özellikle Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor bunu takip ediyorlar. Malum, düşman mahfiller de bunun aksini takip ediyor, yapmak istiyorlar. Rabbim onlara müsaade etmesin. Sizlerin de bu gayretleri, bu azmiyle yeter ki hepimiz birlik, beraberlik içerisinde olalım. Kur'an'a toptan, sımsıkı sarılalım ve inşallah bunun neticesini de Rabbim bizlere lütfedecektir." diye konuştu.

Saat 20.00 sularına yapılan konuşma ile 18.00'de sona eren seçimlere ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliğinin ihlal edildiği görüldü.

AKP'liler Kılıçdaroğlu'na propaganda yasağını hatırlatmıştı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere seslendiği videoyu seçimler öncesinde uygulanan propaganda yasağının başlamasından bir saat sonra paylaşmasına AKP'li isimler itiraz etmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nu 'hukuk tanımaz'lıkla suçlamıştı.