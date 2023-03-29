Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'ndeki yangında ölü sayısı 3'e yükseldi

İstanbul Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Mart tarihinde gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden yangın sonrasında yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yangın nedeniyle yoğun bakım servisinde yatan 18 kişi çevre hastanelere sevk edilmişti.

DHA'nın haberine göre, yangın nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Yeditepe Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen 2 kişi daha yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimleri Hayri Karakaş (66), Mehmet Kamil Güner (54) ve İsmail Arslan (52) olarak açıklandı.

Hayatını kaybedenlerden Hayri Karakaş'ın New York Türkiye Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu öğrenildi. Hayri Güler'in rektum kanseri tanısıyla yangından 3 gün önce Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybeden Mehmet Kamil Güler'in ise sosyal bilgiler öğretmeni olduğu öğrenildi. Yangın sonrasında çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.