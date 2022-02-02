Süleymaniye'nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı binası inşaatına tepki

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı tarihi Süleymaniye semtinin Fatih Demirtaş mahallesinde İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024'te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

İnşaatın son halinin görüntüsünü paylaşan sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Süleymaniye'nin önünde yükselen bu yapı, İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019'da dönemin İBB'si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın” dedi.

'Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz'

Polat "Süleymaniye’nin önüne yapılan bina için gelen yoğun sorular üzerine özet cevap; Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor. Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz" diye belirtti.

Süleymaniye’nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı’nın yaptığı yeni binası.



Nisan 2019’da dönemin İBB’si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor.



İzinli! olsa da Süleymaniye Camii silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür.



Yapmayın! https://t.co/GlUvyps4JY pic.twitter.com/j9D57e27Ol — Mahir Polat (@mhrpolat) February 2, 2022

'Katar, Türkiye, Kiptaş işbirliğiyle...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce katıldığı bir televizyon programında, Süleymaniye Camii'nin etrafındaki tarihi eserlerin yıkılıp yeniden yapılacağını belirtmişti. Erdoğan, “Bütün o tarihi eserler, Katar-Türkiye-Kiptaş işbirliğiyle yıkılıp aslına uygun olarak inşa edilecek. Orası mesela çok ciddi bir çekim haline gelecek. Bitince bambaşka olacak” demişti.