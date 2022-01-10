Barış Terkoğlu bakanlık kulislerinde Bilal Erdoğan için söylenen bilgilere ulaştı

Geçtiğimiz hafta bir gece yarısı kararnamesi ile görevinden alınan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin yerine Nazif Yılmaz atanmıştı. Nazif Yılmaz'ın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden bakan yardımcılığına atandığı ortaya çıkmıştı. Yılmaz, 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında Milli Eğitim Bakanlığı Yardımcısı görevine Nazif Yılmaz’ın atanmasıyla ilgili dikkat çeken sözlerde bulundu. Terkoğlu bu atamanın sıradan bir atama olmadığını dile getirerek, “Yılmaz, eğitimden neredeyse “dini eğitimi” anlıyor. Bütün uzmanlığı bunun üzerine.” diye yazdı. Devamında ise Milli Eğitim’in artık dinci vakıfların, tarikat ve cemaatlerin resmen elinde olduğunu belirtti.

Bilal Erdoğan iddiası

Milli Eğitim kulislerinde bu atamanın anlamını soruşturduğunu açıklayan Terkoğlu,“Bilal Erdoğan bakan olsa ancak bu kadar olurdu” dediler.” dedi. Öte yandan Terkoğlu, göreve atanan Nazif Yılmaz’ın , Bilal Erdoğan’ın doğrudan tanıdığı, bildiği, desteklediği bir isim olduğunu da yazdı.

Terkoğlu kulislerde anlatılanlara göre diyerek şöyle dedi: “TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR, İlim Yayma Cemiyeti ve Cihannüma dernekleri bir süredir okullarda dini eğitimde yaşananlardan şikâyet ediyor, kulis yapıyorlardı. “Bizim için okullardaki dini eğitim önemli” diyen vakıf temsilcileri Bilal Erdoğan’la bir araya geldi “diye yazdı.

Yazar Terkoğlu, vakıf temsilcilerinin Nazif Yılmaz’ın Bilgili’nin yerine getirilmesini istediklerini aktardı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşerek onu da ikna ettiklerini yazdı. Terkoğlu, son olarak ise vakıf temsilcilerinin bizzat Cumhurbaşkanı ile görüşerek, “Dini eğitim ile ilgili problemler yaşıyoruz, Nazif Yılmaz’ı istiyoruz” dediklerini açıkladı.

Terkoğlu, Erdoğan’ın da olumlu bakması üzerine ise atama gerçekleştiğini böylece her kesimin çocuğunu eğitmekle görevli Milli Eğitim'in bir grubun amaçlarına teslim edildiğini belirtti.