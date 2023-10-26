Süleymancılar yurdunda cinsel istismara iki çocuk tanık oldu: 'Defalarca tekrarladı'

Süleymancılara ait Özel İstanbul Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda 11 yaşındaki Y.'ye istismarda bulunan imam İ.S tutuklandı ve yurt mühürlenerek müdür açığa alındı. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, hazırlanan iddianamede yurtta kalan iki çocuğun söz konusu cinsel istismar davasında şahit olarak dinlendiğini yazdı.

Saymaz yazısında, “İddianameden: Şüpheli İ.S.'nin mağduru odasına götürüp istismarda bulunduğu, bu eylemleri gece gündüz fark etmeksizin altı yedi aydır sürdürdüğü, İ.S.'nin suçlamaları reddettiği, 'Ancak tanıkların ise mağdurun ifadelerini destekleyici beyanda bulundukları' belirtiliyor” dedi.

Saymaz’ın aktardığına göre, istismara maruz bırakılan Y.'nin kurstaki oda arkadaşı, savcılıkta verdiği ifadede, Y.nin İ.S. hoca tarafından taciz edildiğini kendisine söylediğini, arkadaşının yatsı namazından sonra İ.S. tarafından çağrıldığını anlattı.

Tanık olan çocuk, yaşanan olayın farklı zamanlarda 9-10 defa geç saatlerde tekrarlandığını söylerken diğer tanık M.’de onun ifadesini doğruladı.