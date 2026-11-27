Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 18'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Kasım'da 29 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 22'si yakalanmıştı. Şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturmada tutuklu sayısı 130'u aştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre son operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Ağustos ayında başlatılan soruşturma kapsamında cemaatin lideri Alihan Kuriş de tutuklanmış, sonraki operasyonlarda çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Soruşturmanın önceki aşamalarında yapılan operasyonlarda cemaatle bağlantılı olduğu öne sürülen şirketlere ve derneklere de kayyım atanmıştı.

Soruşturma kapsamında 24 Kasım'da tutuklu sayısı 119'a ulaşmıştı. Son operasyonla birlikte bu sayı 137'ye yükseldi.

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