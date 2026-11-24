Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerine yönelik 29 ayrı noktada düzenlenen baskınlarda 21 kişi yakalandı. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Alihan Kuriş tutuklanmış, şirketlere kayyım atanmıştı

Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma ağustos ayında başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında cemaatin lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kuriş 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Soruşturmanın sonraki aşamalarında da operasyonlar düzenlenmiş, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere ve derneklere kayyım atanmıştı. Eylül ayında gerçekleştirilen operasyon kapsamında 23 şirkete daha kayyım atanmasına karar verilmişti.

19 Kasım'da düzenlenen son operasyonlardan birinde ise 7 konut ve 19 işyerine baskın yapılmış, hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişiden 4'ü gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 119'a ulaşmıştı.

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