Süleymancı yurdunda çocuk istismarı: İmam tutuklandı

Tarikat ve cemaatlerde gerçekleşen cinsel istismar suçları son bulmuyor.

İstanbul'da Süleymancılar Cemaatine bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda 11 yaşındaki bir çocuğun sistematik olarak cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

Çocuğun, yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıkan istismar sonrası 22 yaşındaki imam tutuklanırken, anne “İmamın tutuklanması yetmez, o Süleymancı yurdu kapanmalı" diyerek soruşturmanın derinleştirilmesini istedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugün yayımlanan "Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz" başlıklı yazısında, istismarın detaylarını yazdı.

11 yaşındaki Y., pazardan cumartesiye kadar altı gün yurtta kalıyordu. Ailesinin yeniden yurda göndermek istediği Y., gitmek istemediğini belirterek yaşadıklarını annesine anlattı. Bunun üzerine aile suç duyurusunda bulundu.

Gözaltına alınan imam İ.S., suçlamaları reddederken, çocuğa ceza verdikleri için iftira attığını ileri sürdü.

Saymaz’a konuşan Y.’nin annesi, olaya ilişkin diğer velilere hâlâ bilgilendirme yapılmadığını belirterek, şunları söyledi:

“İmamın tutuklanması yetmez, o Süleymancı yurdu kapanmalı. Hâlâ velilere haber vermediler. Yurtta defalarca sorun oldu. Aşçı çocukları sıkıştırıyor, küfür ediyordu. Y. bana, ‘Hoca Instagram'da kadınlara bakıyor' diyordu. Nereden haberi oluyor, diye düşünüyordum. Oğlum, ‘Anne sana anlatacaklarım var' diyordu. Böyle olacağını düşünemedim.”