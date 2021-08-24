'Süleyman Soylu’nun kendi seçip memleketine atadığı ismin FETÖ bağı çıktı'

Çok sayıda mülki idare amirinin kızağa çekildiği yaz kararnamesi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

T24'ten Tolga Şardan, kızağa çekiliş süreci ve yaşananlara ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında Soylu'ya ilişkin "İçişleri Bakanısınız. Elinizde devletin iki önemli istihbarat kuruluşu olan Emniyet ve Jandarma’nın istihbaratı var. İlaveten istediğinizde MİT’ten çok rahatlıkla katkı alabiliyorsunuz. Bu ortamda kendi memleketinize atadığınız kaymakamın FETÖ ile bağı olduğunu tespit edemiyorsunuz!" ifadesini kullandı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Uzun yıllardır kararnameleri takip eden bu satırların yazarı olarak şimdiye kadar bir kararnamede bu kadar çok kızağa alınan kaymakam olmadığını söyleyebilirim.

2021 yılı mülki idare yaz kararnamesine göz atanlar, 47’si kaymakam, 16’sı vali yardımcısı olmak üzere 63 mülki idare amirinin, kızağa çekilerek il hukuk işleri müdürlükleri bünyesine alındığını görecekler.

Listede yer alan vali yardımcılığının idari bir görev olduğunu ve bu görevdeki mülki idare amirlerinin aslında kaymakam kadrosunda görev yaptıklarını hatırlatayım.

Öncelikle; bu yılki mülki idare kararnamesinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “FETÖ’nün mülki idare yapılanması” soruşturmasının gölgesinde hazırlanıp yayımlandığını belirteyim.

Hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanlığı ilki geçen eylülde olmak üzere üç kez FETÖ’ ile bağı bulunduğu gerekçesiyle onlarca kaymakamı görevden aldı.

İlki topluca yapılan bir görevden almaydı. Ancak bu işlem, özellikle atama kararnamelerini hazırlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından geçiren İçişleri Bakanı Soylu’yu rahatsız etti.

Soylu’nun kamuoyu nezdinde tartışılmaya başlanması üzerine yılbaşından sonra gerçekleşen görevden almalar ise, sessiz sedasız tek tek yapıldı.

Bu görevden almaların gerekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sözünü ettiğim soruşturmasıydı, elbette.

İçişleri Bakanısınız. Elinizde devletin iki önemli istihbarat kuruluşu olan Emniyet ve Jandarma’nın istihbaratı var. İlaveten istediğinizde MİT’ten çok rahatlıkla katkı alabiliyorsunuz.

Bu ortamda kendi memleketinize atadığınız kaymakamın FETÖ ile bağı olduğunu tespit edemiyorsunuz!

Evet, bu olay gerçekte yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendi seçip memleketine atadığı Of Kaymakamı Memiş İnan’ın FETÖ ile bağı olduğu ortaya çıktı!

İnan hakkında iddianame hazırlanması kapsamında adli soruşturma yürütülüyor hali hazırda!

Hadi bakalım, işin içinden çıkın…