'Süleyman Soylu’nun kendi seçip memleketine atadığı ismin FETÖ bağı çıktı'

Çok sayıda mülki idare amirinin kızağa çekildiği yaz kararnamesi tartışma konusu olmaya devam ediyor.
T24'ten Tolga Şardan, kızağa çekiliş süreci ve yaşananlara ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında Soylu'ya ilişkin "İçişleri Bakanısınız. Elinizde devletin iki önemli istihbarat kuruluşu olan Emniyet ve Jandarma’nın istihbaratı var. İlaveten istediğinizde MİT’ten çok rahatlıkla katkı alabiliyorsunuz. Bu ortamda kendi memleketinize atadığınız kaymakamın FETÖ ile bağı olduğunu tespit edemiyorsunuz!" ifadesini kullandı.
Yazıdan bir bölüm şöyle: