Kılıçdaroğlu: Türkiye seçime hazır, iktidar yanaşmıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Maslahatgüzarı Irit Lillian’ı parti genel merkezinde kabul etti.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, "nezaket ziyareti" kapsamında bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Lillian, Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve seçim gündemini konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin siyasi tutumunu anlattığı, “partisinin ve Türkiye genelindeki seçmenin erken seçime hazır olduğunu ancak iktidarın seçime sıcak bakmadığını” söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “olası erken seçimde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının hangi niteliklere sahip olması gerektiği” yönündeki görüşlerini ve “CHP’nin Türkiye’deki sığınmacılara ilişkin izlediği politikayı” anlattı.