Süleyman Soylu: Tabutları taşımakla millet olunur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Afrin ve Azez kentlerindeki bayramlaşma etkinliğine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Soylu, “Allah sizden razı olsun. Allah hepinize uzun ömürler versin. Ak saçlı olasınız. Ak sakallı olasınız. Torunlarınızı okşayasınız. Onlara kahramanlık türkülerinizi anlatasınız. Duamız sizin için budur” ifadelerini kullandı.

Ardından ‘millet olmak’ konusuna değinen İçişleri Bakanı, ‘tabut taşıma’ argümanını öne sürdü. Soylu şu cümleleri sarf etti:

“İnanıyorum ki her birinizin bu millet, ülke ve insanlık, geleneğimiz ve kültürümüz adına yapacak çok şeyiniz olacak. Çok emanet bırakacaksınız. Biz böyle bir milletiz ve böyle olmaya devam edeceğiz. Millet olmak kolay bir iş değildir. Ay-yıldızlı tabutları taşımakla millet olunur. Beraber cuma namazında sıkı sıkı saf tutarak millet olunur. Çocuğun başını okşayarak millet olunur.”

Soylu ve beraberindekiler, esnafla da bayramlaştıktan sonra Türkiye'ye geçiş yaptı.