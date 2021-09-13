Süleyman Soylu: Sel felaketinde 15 kişi halen aranıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin üzerinden bir ay geçtiğine işaret etti.



Yaşanan felaketin büyüklüğüne dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:



"Şunu söyleyebilirim. 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu ve onları defnettik. 15 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları 459 personelle havadan, karadan ve denizden hala devam ediyor"

Süleyman Soylu, "AFAD hesaplarına toplam 390 milyonun üzerinde bağış geldi. Fakat hem taahhütler, hem de gelecekler var. Onlardan bahsetmiyorum. Bu esnada illerimizin valiliklerinin açtığı özel bağış hesapları var. Bunlara da toplam 60 milyon bağış geldi. Yani bu 450 milyon demektir. Şu ana kadar belirlediğimiz maliyet 5,8 milyar lira. Bu 5,8 milyar liranın içinde şehirlerimizde yapılacak evlerden, köylerde kırsala yapılacak evlere kadar tüm maliyetler söz konusudur" dedi.

Bakan Soylu yapılan taahhütler hesaba katıldığında toplam bağış miktarının 1 milyar 25 milyon liraya ulaşacağını söyledi.