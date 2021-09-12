Fatih Erbakan: Potansiyel cumhurbaşkanı adayıyım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin çalışmaları için geldiği Konya'da, Akşehir ve Ilgın ilçelerini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Daha önce Cumhur ve Millet İttifak dışında "üçüncü bir ittifak" oluşturulması yönünde yaptığı çağrıyı "bir fikir jimnastiği" olarak niteleyen Erbakan bu konuda partiler arasında henüz resmi bir temas yürütmediklerini ancak bazı gayriresmi görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

'İlla biz olmamız lazım diye bir iddiamız da olmaz'

Kendisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya ise Erbakan şöyle yanıt verdi:

"Potansiyel cumhurbaşkanı adayıyım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep söylediğimiz Milli Görüş'ün projeleri, teklif ettiğimiz adımlar bir başka cumhurbaşkanı tarafından atılacaksa da yok illa biz olmamız lazım diye bir iddiamız da olmaz. Bunu görmezsek sorumluluktan da kaçmayız."