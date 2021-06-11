Süleyman Soylu o fotoğrafa neden girmedi?

Türkiye haftalardır ülkücü mafya Sedat Peker’in iddialarını konuşuyor. Peker’in hedefinde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunuyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da Peker’in “10 bin dolar alan siyasetçi” iddiasından dolayı Meclis’in töhmet altında kaldığı gerekçesiyle Soylu’ya açıklama yapması yönünde baskı uygulaması iktidar kanadında gerginliği iyice arttırdı.

‘Belki de yan yana fotoğraf vermek istemedi...'

Tüm bunlar yaşanırken T24 yazarı Tolga Şardan dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Şardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaymakam adaylarını ağırladığı programda, Süleyman Soylu’nun fotoğrafa girmediğini dile getirdi.

Soylu’nun programa hiç gitmediğini aktaran Şardan, yazısında özetle şunları aktardı:

“Kaymakamlık kurslarını düzenleyen kurum herkesin bildiği üzere İçişleri Bakanlığı.

Hâl böyle olunca söz konusu fotoğrafta gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arıyor ancak Soylu fotoğrafta yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde de adı geçmiyor.

Önceki benzer programlarda Soylu, her zaman kabullerde yer alan isimdi. Ancak bu kez durum değişik.

Yüksek ihtimalle Soylu, bu özel ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı'na davet edilemedi. Diğer olasılık ise, Soylu daveti kabul etmedi. Ama bu olasılık oldukça küçük. Belki özel bir programından dolayı affını da istemiş olabilir elbette.

Ancak bu ihtimal söz konusu değilse durum karmaşık bir hâl alıyor. Erdoğan, katıldığı son iki AKP grup toplantısında Soylu'ya arka çıkan açıklamalar yapsa da, kaymakam adaylarının ziyaretinin fotoğrafı aslında vaziyetin farklı olduğunun işaretlerini veriyor.

İlave bilgi vereyim.

Dün Büyüteç'i yazdığım öğle saatlerine kadar İçişleri Bakanlığı'na ait resmi internet sitesinde, geçmiş örneklerin aksine salı günkü ziyaretle ilgili tek kelime bilgilendirme yoktu.

Yine Bakan Soylu'nun resmi Twitter hesabından da geçmişte örnekleri olmasına karşılık Erdoğan'ın kaymakam adaylarını kabulüyle ilgili herhangi bir paylaşım yapılmaması dikkat çekiciydi.

Keza, mülki amirlerden sorumlu Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de kendisine ait sosyal paylaşım hesabından ziyaretle ilgili paylaşımda bulunmadı.

Bunları birbirine eklediğimizde yeni bir tablo çıkıyor karşımıza.

Bakan Soylu hakkındaki ağır iddialar sonrasında AKP içinde de farklı sesler yükseldiği konusunda haberler son günlerde medyada daha fazla yer bulmaya başladı.

İlginçtir, ana akım medya içinde yer alan hükümete yakın televizyon kanalları da iddiaları tartışmaya başladı yavaş yavaş.

Suç örgütü liderinin ağır ithamlarının hedefindeki isim olan Soylu'nun; gerek kabine toplantısı, gerekse Milli Güvenlik Kurulu nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na gittiği biliniyor. Fakat yaşanan gelişmelerle birlikte Erdoğan'la baş başa görüşmeler yapıp yapmadığı konusunda herhangi bir bilgi yansımadı.

Belki de Erdoğan, Soylu ile yan yana fotoğraf vermek istemedi. Şu anda bu ihtimallerden hangisi doğru bilemiyoruz. Göreceğiz.”

