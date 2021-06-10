Peker: Sadık Soylu'nun kaçıracağı paraları ve Thodex soyguncusunu anlatacağım

Mafya lideri Sedat Peker sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak Süleyman Soylu'ya yönelik 'Thodex soyguncusu Fatih Özer’e bir günde Interpol kararı çıkardık ancak Arnavut polisi elinden kaçırmış hikayesini millete yutturdun. Ama ben doğrusunu herkese anlatacağım" dedi.

Peker olaya ilişkin "Senin oğlunun,benim televizyonlara çıkardığım yeğenin vasıtasıyla, Şahısla irtibat kurup paranın kaç lirasını aldınız onu da anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Sadık Soylu gündemi

Peker ayrıca Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu'nun "özel yerlerde beklettiği nakit paralarını yatla Yunanistan’a kaçırmak için planlar yaptığını" öne sürdü.